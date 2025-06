Zagorelo na Dolgi kroni in ob avtocestnem priključku pri Nabrežini

Gasilci iz Milj so ob 14. uri posredovali na Dolgi kroni, kjer je ob gozdni poti zagorelo grmičevje. Ogenj so kmalu pogasili in preprečili, da bi se požar razširil na širše območje. Požarišče, ki so ga že bonificirali, meri kakih šestdeset metrov za štiri.

Skoraj istočasno, okrog 14. ure, so gasilci z Opčin posredovali ob avtocestnem priključku na območju občine Devin - Nabrežina, med Križem in Nabrežino. Ob cesti se je vnelo grmičevje. Gasilci so ogenj hitro pogasili. Obakrat so obvestilo o požaru prejeli že ob prvih ognjenih zubljih, kar je bilo odločilno, da so ogenj hitro pogasili, so sporočili.