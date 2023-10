Gasilci iz Trsta so danes okrog 14.30 posredovali na tržaški univerzi, kjer je zagorelo v stavbi ekonomske fakultete v Ulici Valerio. Na kraju so ugotovili, da ni bilo poškodovanih oseb in so ogenj pogasili. Požar se je vnel v uradu v drugem nadstropju. Po nepotrjenih podatkih je zagorela grelna naprava. Stavbo, v kateri se je širil gost dim, so evakuirali. Posredovanje gasilcev je še v teku, stavbo bodo bonificirali in zavarovali ter preverili njeno varnost.