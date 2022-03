Gasilci so malo pred 11. uro posredovali nad Borštom, ob cesti za Jezero, kjer je zagorelo grmičevje, so povedali za Primorski dnevnik. Trenutno požar gasijo. Kot kaže po prvih podatkih, je zagorelo manjše gozdnato območje. V pripravljenosti so tudi pripadniki Prostovoljnih gasilcev Breg, ki pa za zdaj niso posredovali.