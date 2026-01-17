»Zagovarjanje palestinskega naroda je bilo zelo naporno«

V Gazi se nadaljuje krhko premirje. Humanitarne razmere so še vedno daleč od normalizacije, daleč je tudi mir, saj storilci vojnih zločinov še naprej ostajajo nekaznovani. O tem, o prihodnosti Gaze, ki zasluži, da bi jo medijski reflektorji osvetljevali kot pred sklenitvijo premirja, ter o (ne)vladavini mednarodnega prava se je včeraj popoldne govorilo v gledališču Fabbri v Trstu. V goste sta prišla evropska poslanca iz socialistične skupine, Annalisa Corrado iz Demokratske stranke in Matjaž Nemec iz Socialnih demokratov. Srečanje je priredila slovenska komponenta Demokratske stranke, povezoval pa ga je mestni svetnik Štefan Čok.

Dve frustrirajoči leti

Gosta sta povedala, kako sta kot evropska poslanca doživljala zločine proti človeštvu. Za oba sta bili zadnji dve leti zelo frustrirajoči, saj je bilo zagovarjanje stališč v prid palestinskega naroda v evropskem parlamentu zelo naporno. Poslanka Corrado je ponosno opisala svoj angažma na flotilji, ki je s humanitarno pomočjo plula proti Gazi. Pohvalila je prizadevanja civilne družbe, ki si je na ta način prizadevala prekiniti izraelsko pomorsko blokado palestinske enklave in dostaviti potrebno pomoč prebivalstvu. Obenem pa je tudi poudarila, da je žalostno, da se za takšen korak ni odločila politika. Nad oklevanjem evropskih politikov je bila italijanska poslanka razočarana.

Slovenski poslanec Nemec je opozoril, da je na ogroženo stanje demokracije v Gazi opozoril že pred Hamasovim napadom 7. oktobra. »Netanjahova vlada je najbolj desna vlada v zgodovini Izraela in tega ne smemo pozabiti. Že od vsega začetka sem skupaj z nekaterimi kolegi načel vprašanja o mednarodnem pravu. To, kar počne danes Donald Trump na Danskem, v Grenlandiji, ima korenine v dogajanju na Bližnjem vzhodu,« je prepričan Nemec, ki se je v nadaljevanju osredotočil na evropsko zadržanost in neenotnost glede Gaze.