Zahtevajo preklic sklepa o gropajski šoli

»Usoda naše šole nam je pri srcu« – tako se glasi transparent, ki od danes visi na ograji pred nekdanjo gropajsko šolo. Kot napovedano so se vaške organizacije iz Gropade in s Padrič danes ob 10. uri zbrale pred opuščenim poslopjem in začele s protestno demonstracijo proti sklepu tržaške občinske uprave, da se območje opuščene šole za eno leto posodi zvezi FIRS za urjenje reševalnih psov. Demonstracije se je udeležilo okrog 70 vaščanov in ljudi iz okoliških vasi, ki so prisluhnili besedam predstavnikov raznih organizacij ter spominom nekdanjih učiteljev in šolarjev gropajske šole. Med zbiranjem podpisov so navzoče nagovorili predsednik rajonskega sveta za vzhodni Kras Marko De Luisa, predsednik gropajskega jusa Marco Milkovic, predsednik Koordinacijskega združenja kraških vasi Carlo Grgič, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, občinska svetnica levičarske liste Open Sabrina Morena in drugi. Organizatorji so napovedali, da bodo z demonstracijo nadaljevali, dokler ne bo tržaški župan Roberto Dipiazza preklical sklepa občinske uprave.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.