Zahvala Prebenežanov

»Prebenežani se vam zahvaljujemo za pomoč!« S fotografijo želijo vaščani poslati zahvalo gasilcem, civilni zaščiti, gasilcem PGD Breg in gozdni policiji ter vsem, ki so bili soudeleženi pri gašenju in bonifikaciji območja okrog vasi.

Skupno fotografijo so posneli v ponedeljek na prireditvenem prostoru ob koncu šagre.

Ko so se pozno zvečer oz. ponoči vrnili domov, so jih poklicali in jim sporočili, da gori, je povedala Prebenežanka Nastja Colja. V imenu vseh domačinov in društva Jožeta Rapotca je poslala javno fotografsko zahvalo.