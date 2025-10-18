»Zakaj bombe ne onesposobijo na nedeljo?«

»Imam 90 let, žena 87. Avta nimam, taksi naju tako zgodaj ne more priti ponj. Kako naj sama prideva do bazena Bianchi,« je povedal gospod Sergio, ki je danes zjutraj ob Trgu Carlo Alberto sprehajal psička. Sogovornika smo vprašali, kaj meni, o jutrišnji evakuaciji prebivalcev v okolici kraja, na katerem bodo onesposobili orjaško letalsko bombo. »Občina bi lahko poskrbela za avtobusni prevoz evakuiranih,« je še razložil. Z ženo se bo jutri zgodaj zjutraj namenil na postajo Rogers, kjer bo počakal na taksi, ki ga bo odpeljal k sinu na Opčine. Kot je povedal, je na vhodnih vratih bloka, v katerem prebiva, opazil poziv k evakuaciji, zmedle pa so ga navedbe urnikov začetka in konca evakuacije: »Enkrat piše 6.45, drugič 7.45. Kako naj vem, kdaj z doma? Bombo bi lahko onesposobili v nedeljo, ko je več sorodnikov prostih,« je sklenil.

»Sprašujem se, kako bodo obvestili vsako osebo posebej. Če bi živel tu in bi neznanec pozvonil na hišni zvonec, mu ne bi odprl,« pa je malo za tem pokomentiral gospod Bruno in odšel dalje v smeri parka, sredi katerega se bohoti prezračevalni jašek protiletalskega predora, v katerega so se prebivalci območja med bombardiranji zatekali skozi vhod v Ulici Guido Reni.

Tudi trgovine, ki se nahajajo na območju evakuacije, bodo morale jutri do konca akcije zapreti vrata. Obrati na robu območja pa si bodo v glavnem vzeli prost dan, ker bo strank premalo. »Gotovo bomo ob zaslužek,« so povedale zaposlene v pekarni nad Trgom Carlo Alberto, »sobota je dan, ko prodamo največ kruha. Tudi slaščice so ob vikendih zelo priljubljene, kupijo jih za nedeljsko kosilo.«

Podobno velja za novo kavarno kina Ariston, ki bo jutri vrata izjemoma odprla ob 15. uri, v upanju, da bodo bombni tehniki takrat končali z delom. Mlada Teresa, ki smo jo srečali tik pred kinom, pa bo prespala pri noni: »Tako mi ne bo treba zgodaj vstajati in zapuščati doma.«