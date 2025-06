Zakaj so po 80 letih borčevske organizacije še aktualne

Osemdeset let po koncu druge svetovne vojne in ravno toliko let po svojem nastanku (dne 27. junija 1945) šteje Vsedržavno združenje partizanov ANPI 160 tisoč članov. Na Tržaškem združuje 1295 včlanjenih, med temi je še 18 borcev (podatek je iz leta 2024). Člani verjamejo v vrednote svobode, miru in antifašizma, to so tudi temelji republiške ustave - včeraj smo v Italiji obhajali praznik republike.

Število članov narašča

»Obstoj združenja partizanov nima več smisla. Tako menijo nekateri predstavniki italijanske desnice. Od osvoboditve je minilo osemdeset let in seveda ljudi, ki so takrat šli v partizane, skoraj ni več med nami. Število vpisanih pa narašča,« pravi predsednik VZPI-ANPI za Tržaško Fabio Vallon.

Med temi je sicer bolj malo članov pod tridesetim letom starosti. Teh je v Trstu samo 48, medtem ko je največ vpisanih starih od 65 do 90 let (627 članov), nekaj manj jih je med 30. do 65. letom starosti (584).

V Dolini generacijska prenova

»Problem je bolj tržaški kot pa državni. Ponekod je do generacijske menjave že prišlo, tu pa glede tega nazadujemo,« prizna Vallon. Pozitiven primer je dolinska sekcija VZPI-ANPI, kjer so vajeti združenja prevzeli mladi, naraslo je tudi število članov.

Današnje bitke

Na nacionalni ravni se današnje »bitke« osredotočajo na zahtevo po miru na vojnih območjih, kot sta Ukrajina in Gaza. V Trstu si VZPI-ANPI postavlja več različnih ciljev. Zavzema se za ureditev spominskega Parka miru na openskem strelišču in za postavitev spomenika padlim v NOB v središču mesta.