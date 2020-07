Zaključuje se prvi del 23. festivala Kras

Mednarodni festival Kras je v triindvajsetih letih že večkrat spremenil obliko in vsebino. Izredne koronavirusne razmere zato niso presenetile organizatorjev na Glasbeni matici FJK, ki so že pred časom oblikovali primeren program s poudarkom na izobraževanju. »Letos je festival vključen v širše dogajanje festivala Karsiart, ki ga prireja devinsko-nabrežinska občina in pri katerem je Glasbena matica edini slovenski partner,« je pojasnil ravnatelj Bogdan Kralj in dodal, da so se tokrat odločili za mojstrske tečaje kitare in harmonike ter jih namenili izključno svojim učencem, ki so dober del minulega šolskega leta sledili pouku le na daljavo.