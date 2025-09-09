Žalna seja za Zoro Tavčar

V Peterlinovi dvorani (v Ulici Donizzetti 3) v Trstu se bodo jutri ob 18. uri na žalni seji spomnili pisateljice in kulturne delavke Zore Tavčar, ki se je poslovila prve dni avgusta. Dogodek prirejajo Slovenska prosveta in društva ter ustanove, s katerimi je sodelovala. Zora Tavčar je večji del svojega življenja preživela med tržaškimi Slovenci. Na Opčinah je živela do upokojitve, tam si je z možem Alojzom Rebulo ustvarila dom in družino. Nato sta se preselila v Loko pri Zidanem mostu.

Na Tržaškem je poučevala na slovenski šoli, ustvarjala, na razne načine sodelovala v slovenskem kulturnem življenju, se udejstvovala v kulturnih društvih in ustanovah. Sodelovala je s tržaško založbo Mladika in istoimensko revijo, z Radijskim odrom, s Slovenskim kulturnim klubom, s Finžgarjevim domom, z Društvom slovenskih izobražencev, s Knjižnico Dušana Černeta ter Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm.