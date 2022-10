Zamenjava na čelu oddelka Digos

V ponedeljek bo prišlo do kadrovske menjave v vodstvu političnega oddelka policije Digos. Dosedanji šef Fabio Zampaglione bo po novem prevzel vodenje Digosa v Bariju, njegovo mesto v Trstu pa bo prevzela Rita Fabretti, ki je doslej imela visoko funkcijo na kvesturi v pokrajini Monza in Brianza.

Šef v odhodu Zampaglione je službo v Trstu nastopil januarja leta 2021, v času torej, ko so se v mestu vrstile množične in tudi nasilne demonstracije proti covidnemu potrdilu. Vodja oddelka policije, ki je sicer zadolžen za preiskavo občutljivih zadev, je protestnikom sledil v živo, med enim shodom je prišlo tudi do fizičnega stika med njim in protestniki. V tistih kritičnih mesecih je Digos ovadil več kot sto protestnikov.

Zampaglione se je ukvarjal tudi z migrantsko krizo. V sklopu operacije Hub je podal 19 kazenskih ovadb zoper posameznike, ki so spodbujali ilegalne migracije. Med zadnjimi službenimi dolžnostmi je bila skrb za varnost med demonstracijo, v sklopu katere so ljudje želeli izraziti solidarnost z zaposlenimi v Wärtsili.

V preteklih dneh je skrbel tudi za varnost obiskovalcev jadralnega praznika Barcolana. S svojimi možmi je varoval tudi visoke politične goste tridnevne konference Sea Summit, ki je potekala v okviru 54. Barcolane.

Nova šefica policijskega oddelka Digos Rita Fabretti se bo pred predstavniki medijev predstavila v ponedeljek. Pravnica po izobrazbi se je v preteklosti specializirala na področju forenzičnih preiskav na kraju zločina, izkazala pa se je tudi v kriminalističnih analizah.