Zamisel o poroki na Kraški ohceti je tlela več let

V četrtkovem jutru so se na terasi velike hiše v Šempolaju v hladnem vetru sušile bombažne bele naglavne rute in krpuni, nogavice in spodnja krila, kar je izdajalo, da se v hiši kar številni pripravljajo na Kraško ohcet. Pa še kako drži ... Naproti nam je prikorakal ženin letošnje ohceti Thomas. Nevesta Tina je medtem pripravila kavo, preusmerila nekaj otrok iz soseske, ki se je mudilo po hiši, in že smo sedli za mizo. V prijetni urici sta 39-letna Šempolajka Tina Forčič in 47-letni Barkovljan (čeprav je definicija omejevalna, glede na to, da je živel malo povsod) Thomas Velikonja povedala marsikaj o sebi, pričakovanjih in željah ob skorajšnji poroki.

»Poznaš to Šempolajko?«

Tina in Thomas sta se spoznala maja 2017. Prvemu stiku je botrovala Thomasova mama, ki se je zdravila v Nabrežini, kjer je bila kot medicinska sestra zaposlena Tina. »Poznaš to Šempolajko, ki dela tukaj?« ga je nagovorila. On pa ni vedel za koga gre in nekaj časa je šlo neznano dekle v pozabo, dokler ni - po skoraj letu dni - nanjo naletel na družbenih omrežjih. Kontaktiral jo je in povabil na sladoled v Pipolo. »Tistega dne mi je počila tudi pnevmatika, sem pa vseeno prišla na zmenek pred njim,« se je spominjala Tina, medtem ko se je Thomas opravičeval, da je imel večer prej valeto z Zoisovci, saj je tam zaposlen kot šolski sodelavec, in je bil večer dolg. »Sicer pa Tina še vsakič pride veliko pred dogovorjeno uro.«

Stvari so se zatem kar pospešeno razvile. Poletje je hitro minilo v medsebojnem spoznavanju. »Takoj sva ugotovila, da se razumeva in da gre za nekaj resnega,« je zaupal Thomas in namignil, da sta še istega leta pozimi začela s skupnim življenjem. In novembra 2018 je njuno ljubezen okronala še Anja.

Ljubezen se je v letih samo še krepila. »Marsikaj bi lahko rekel o Tini. Da je skrbna in ima velik čut za družino, pa zelo lepa je, seveda, in samosvoja, saj živi v svojem svetu,« je izbranko opisal ženin. Da se je nekam pač treba občasno skriti, mu je hudomušno odgovorila in o Thomasu povedala, da je iskren, občutljiv in zelo družaben, »pravi veseljak, kar je po svoje čisto obratno od mene.«

