Zaradi okvare na železniški progi med Nabrežino in Trstom si je več vlakov dopoldne nabralo zamude, tudi več kot poldrugo uro. Okvaro so odpravili, poroča družba italijanskih železnic Rfi. Dela so potekala od 7. do 10. ure. Deset vlakov je zabeležilo zamudo, za sedem vlakov pa so poskrbeli nadomestni avtobus.