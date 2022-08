Zanimajo ga odnosi med državami

»Prav na današnji dan sem se pred enim letom vrnil iz Urugvaja,« se je med pogovorom spomnil odličnjak Samuel Ferluga, ki je četrti letnik višje srednje šole opravljal v tej južnoameriški državi.

Najvišjo oceno si je dijak iz Boršta prislužil na družbeno-ekonomski smeri Humanističnega liceja Antona Martina Slomška. Na maturi se je Borštan izkazal predvsem pri pisnih nalogah. V nalogi iz slovenščine se je odločil za naslov, s katerim se je lahko posvetil mejam. »Meje med nekdanjo Jugoslavijo in Trstom sem povezal z današnjim časom in vojno v Ukrajini, poleg tega pa sem pisal še o hladni vojni in Berlinskem zidu,« je razložil Samuel.

Na družbeno-ekonomskem liceju so se pri drugi pisni nalogi ukvarjali z italijansko ustavo, na ustnem delu izpita pa je imel odličnjak možnost, da je predstavil delovno prakso, ki jo je januarja opravil v turistični agenciji Aurora viaggi. Za španščino je od profesorjev dobil za izhodišče Picassovo sliko porušene Guernice, ki jo je brez težav povezal z angleškim pisateljem Georgom Orwellom, saj je ta nekaj časa preživel v Španiji. Pri slovenščini in italijanščini pa je spregovoril o pesnikih: Miroslavu Košuti, Svetlani Makarovič in Gabrieleju D'Annunziu.

Ljubezen do drugih kultur in odnosov med državami ga je vodila tudi pri izbiri univerzitetne poti, saj bi študij rad nadaljeval na tržaški univerzi: odločil se je za mednarodne odnose.