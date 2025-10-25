Zapore zaradi košarkarskega derbija

Jutri zvečer se bosta v tržaški športni dvoran Allianz Dome pomerili košarkarski ekipi Pallacanestro Trieste in Apu Udine. Deželni derbi v A-ligi med Tržačani in Videmčani bo minil v znamenju poostrenih varnostnih kontrol, da bi preprečili morebitne izgrede navijačev.

Občina Trst jepo naročilu kvesture uvedla serijo prometnih omejitev v oklici športnega objekta. Jutri bo od 13. ure do konca košarkarskega dvoboja prepovedano parkirati vozila v Ulici Macelli in v Ulici Valmaura med križiščem z Ulico Carpineto in trgovino Famila.

Obenem bo prepovedana vožnja v Ulici Valmaura med križiščem z Ulico Carpineto in krožiščem, ki vodi v Ulico Palatucci, vožnja v Ulici Palatucci, med vhodom v parkirišče ob Rižarni in Ulico Valmaura, ter vožnja v UliciRatto della Pileria, med križiščem s Škedenjsko ulico in spodnjo Ulico Valmaura.