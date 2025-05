Zapornice z malimi otroki imajo pravico do alternativnega prestajanja kazni

V ženskem zaporu prestaja kazen 25 žensk, mnoge od teh imajo tudi mladoletne otroke. Dogaja se tudi, da so za zapahi ženske, ki imajo zelo majhne otroke. Po pravilih bi mamice z otroki, ki so mlajši od enega leta, morale imeti pravico do alternativnega prestajanja kazni v posebnih zavodih, v katerih je primerno poskrbljeno tudi za njihove malčke. A v Furlaniji - Julijski krajini takšnih zavodov ni. Tiste, ki bi rade kazen prestajale z otroki, morajo iti v Benetke, Milan ali Turin. Ali pa malčke prepustiti drugim. Nekatere imajo srečo in malčke lahko pustijo staršem ali partnerju, druge morajo otroke dati v rejo.

Že tako kompleksen položaj zapornic mater se bo zdaj, ko je začel veljati novi odlok o varnosti, še poslabšal. Na to sta v soboto pred koronejskim zaporom opozorili deželna svetnica Pakta za stabilnost Giulia Massolino in varuhinja pravic zapornikov in zapornic Občine Trst Elisabetta Burla. Obe sta poudarili, da sta na problem zapornic mater želeli opozoriti ob materinskem dnevu, ki se v Italiji obeležuje drugo majsko nedeljo. Massolino je opozorila, da je že pred letom dni zaprosila za sestanek z deželnimi direktorji zaporov in tudi z varuhi pravic zapornikov, a se pristojni deželni odbor v tem času ni odzval na njeno prošnjo, čeprav bi po zakonu to moral storiti v roku desetih dni. »Na predsednika sem naslovila več opominov, a vse zaman. Deželna vlada si zapira oči pred problemi, zapori so prezasedeni, pravosodnih policistov je premalo, stanje v zaporih pa je pod kritično točko,« je dejala deželna svetnica in dodala, da odločevalci delajo premalo na področju resocializacije ljudi, ki so se znašli za zapahi.

Poziv javnim zavodom

Varuhinja pravic zapornikov Občine Trst Burla je opozorila, da je tržaški zapor edini z oddelkom za zapornice v FJK. Izpostavila je, da bi kar nekaj zapornic lahko prestajalo alternativne oblike kazni, a do tega niso upravičene, ker v Trstu nimajo urejenega stalnega bivališča. Ob tem je apelirala na lokalne javne zavode, naj se angažirajo in tem zapornicam omogočijo bivanje zunaj zapora in poskrbijo za njihovo prevzgojo. Na ta način bi tudi razbremenili zapore, ki jih tarejo prostorske stiske, je povedala varuhinja in se obregnila tudi ob nova pravila, ki so začela veljati z novim odlokom o varnosti.

Po novem matere z otroki, ki so mlajši od enega leta, nimajo več pravice do odložitve kazni. »Mame malih otrok je zdaj treba premestiti v zavode za prestajanje kazni, ki so primerni tudi za majhne otroke. Ti zavodi so v Benetkah, Turinu in Milanu, kar pomeni, da se mora zapornica s svojim malčkom preseliti več sto kilometrov stran od doma. To samo še otežuje zadevo. Mislim, da se bo veliko žensk odločilo, da otroke raje preda v rejo, kot da se selijo tako daleč od doma,« je na problem opozorila varuhinja, ki se zavzema za to, da bi v Trstu ali v kakšnem drugem mestu naše regije ustanovili varne hiše, v katerih bi gostili ženske, ki prestajajo kazen in v katerih bi lahko primerno skrbele za otroke.