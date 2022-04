Zaposlili bodo 150 ljudi v enem letu

Britanski tobačni velikan BAT (British American Tobacco) bo v svojem industrijskem kompleksu na prostocarinskem območju FREEeste v Boljuncu do aprila 2023 zaposlil 150 ljudi. To je le prvi korak, saj jih za proizvajanje, logistiko in upravljanje potrebuje veliko več, najmanj 600 neposredno zaposlenih in 2100 zunanjih sodelavcev. Naložba 500 milijonov evrov v človeške vire bo močno vplivala na tržaško ozemlje.

»Britanska družba je za svoje novo italijansko središče izbrala Tržaško, kjer že tesno sodeluje z institucijami, predvsem z deželo, univerzo in drugimi znanstvenimi središči,« je predstavitev zaposlovalne kampanje uvedel predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Multinacionalka BAT je prisotna v 175 državah. Zaposluje 52 tisoč oseb in ima 11 milijonov prodajnih mest ter 75 proizvajalnih središč. Na svetu sodeluje s 84 tisočimi gojitelji tobaka – 400 v Italiji – in je po lanskih raziskavah imela 18,3 milijona uporabnikov oziroma strank. Proizvajalec tobačnih izdelkov se je v zadnjem desetletju posvetil raziskovanju in izdelavi alternativnih, manj škodljivih proizvodov s ciljem, da bi uporabnike preusmerili v nakup elektronskih cigaret in naprav za segrevanje tobaka.

Kandidati se lahko prijavijo na spletni strani gigroup.it/bat, kjer je na voljo seznam poklicev, ali se obrnejo do deželnega urada za zaposlovanje na naslovu ido.ts@regione.fvg.it in številko 040 3772877.