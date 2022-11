Zaposlujejo osebje z znanjem slovenskega jezika

Na konservatoriju Giuseppe Tartini, ki domuje v Ulici Ghega, zaposlujejo administrativno osebje z znanjem slovenskega jezika. Razpis je objavljen na spletni strani www.conts.it (v zavihku Amministrazione), rok za vložitev vlog je 9. december. Pisna izpitna preizkušnja je predvidena že teden kasneje, 15. decembra.

Tržaški konservatorij je, kot znano, letos spremenil svoj statut in vanj (dobrih 120 let po ustanovitvi) vključil tudi slovensko glasbo in slovenski jezik. Med institucionalnimi dejavnostmi je po novem tudi raziskovanje in poučevanje glasbene kulture slovenske skupnosti, Slovencem in pripadnikom ostalih zgodovinsko prisotnih narodov pa priznava tudi pravico do rabe materinščine. V ta namen naj bi ustanovili njim namenjen urad: upravni odbor je že poleti sprejel sklep, ki ustanavlja urad za slovenske študente ter začel postopek za zaposlovanje osebja.

Pravkar objavljeni razpis je očitno rezultat tega postopka, njegov namen pa je sestava prednostne lestvice ustrezno usposobljenih kandidatov. Trenutno je razpisano eno delovno mesto za administrativnega asistenta s pogodbo za določen čas. Kandidati morajo biti člani Evropske unije z višješolsko diplomo, slovenski jezik morajo obvladati tako ustno kot pisno, obvladati pa morajo tudi uporabo računalniške tehnologije, upravno pravo, pravilnike konservatorija Tartini in druge predpise s področja javnega šolstva. Na ustnem izpitu, ki bo sledil pisni preizkušnji, bodo preverjali tudi znanje angleškega jezika.