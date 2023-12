Zaprti Suez logistična mora za tržaško pristanišče

Napadi na tovorne ladje v Rdečem morju, za katere so krivi hutijevski uporniki iz Jemna, v teh dneh povzročajo velike skrbi svetovnim ladjarjem. Ti se zaradi okrepljenih in ponavljajočih se napadov odločajo, da se bodo do nadaljnjega izogibali plovbi čez Rdeče morje, ki je sicer ena najpomembnejših pomorskih poti za tovor. Že v petek sta dva največja ladjarja (Maersk in Hapag-Lloyd) sporočila, da ne bosta plula skozi Rdeče morje, pozneje sta odločitvi teh dveh velikih ladjarjev sledila še italijansko-švicarski in francoski ladjar MSC in CMA CGM.

Koliko časa bo trajala blokada Sueškega prekopa in v kolikšni meri bi lahko preusmerjanje ladij okoli rta Afrike sprožilo krizo v oskrbovalnih verigah, smo vprašali predsednika pristaniške uprave Zena D’Agostina. Ta je odgovoril, da je vse odvisno od tega, koliko časa bo trajala blokada. Ta vsaj za zdaj ne bo povzročila opaznih motenj s preskrbo blaga v Evropi, a čez dva tedna bi se lahko že poznale prve posledice. Kot je dejal, so logistični operaterji pred težkimi izzivi, ob tem pa je še dodal, da ladjarji že pripravljajo rezervni načrt, a preusmeritev ladij iz Rdečega morja na jug okoli rta Afrike pomeni deset dni daljšo pot, močan dvig voznin in pomanjkanje zmogljivosti. »Problem tržaškega in tudi koprskega pristanišča je, da ne oskrbujeta lokalnih tržišč. Mi smo kompetitivni le, če ladje peljejo prek Rdečega morja. V nasprotnem primeru ne. Ladjarjem se namreč ob zaprtju Sueza splača iti direktno v severnoevropska pristanišča,« je dejal predsednik pristaniške uprave, ki pa ohranja mirno kri, čeprav se zaveda, da je zaprti Suez logistična mora.

