Zaradi ameriške jahte začasno preselili Delfino verde

Podjetji Trieste Trasporti in Delfino Verde sporočata, da vse tržaške pomorske povezave od srede do vključno petka uporabljajo začasen privez na tržaškem nabrežju. Zaradi nerazpoložljivosti običajnih privezov ob Nabrežju Nazario Sauro jih bodo preusmerjali na območje med Velikim trgom in pomolom Audace.

To velja za povezave z Miljami, Gradežem oziroma Lignanom ter Barkovljami, Grljanom, Sesljanom, Devinom in Tržičem. Za posodobljene informacije so na voljo kanali oziroma strani obeh podjetij na družbenih omrežjih.

Običajni privez ob mestnem akvariju je neuporaben iz varnostnih razlogov. V Trst bo priplula jahta Boardwalk, z njo pa ameriški ambasador v Italiji Tilman J. Fertitta: tržaška kvestura je na na širšem območju odredila prepoved plovbe za vsa ostala plovila.