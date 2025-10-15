VREME
DANES
Sreda, 15 oktober 2025
Iskanje
Evakuacija

Zaradi bombe več kot tisoč evakuirancev

Občina Trst je sporočila organizacijske podrobnosti v zvezi z razstrelitvijo letalske bombe, ki so jo našli na območju tržaškega pristanišča

Sanela Čoralič |
Trst |
15. okt. 2025 | 7:34
    Zaradi bombe več kot tisoč evakuirancev
    Območje v sinjem bodo v soboto zjutraj evakuirali
Dark Theme

Še trije dnevi nas ločijo od dezaktivacije več kot 200 kilogramov težke ameriške letalske bombe na območju pristanišča, na katero so med gradbenimi deli naleteli sredi septembra. V soboto zjutraj bodo evakuirali približno tisoč ljudi z rdečega območja, ki sega 468 metrov od najdene bombe.

Svoje domove bodo morali zapusti stanovalci Trga Carlo Alberto, Drevoreda sv. Andreja, Drevoreda Gessi ter ulic Matteucci, Tedeschi, Picciola, Hermet, Murat in Tagliapietra. Domove bo treba zapustiti najkasneje do 7.45, že eno uro prej pa bodo začasno zatočišče odprli v bazenu Bianchi. To bo namenjeno tistim, ki nekaj ur ne bodo mogli preživeti drugje. Tisti, ki niso v stanju, da bi samostojno zapustili domove, naj pokličejo na telefonsko številko 040 6757683, in sicer med 8.30 in 12. uro in med 13.30 in 18. uro najkasneje do petka. Do tega dne (do 18. ure) je možno poslati tudi sporočilo na elektronski naslov protezionecivile@comune.trieste.it. To sporočajo z Občine Trst, ki je že stopila v stik z upravitelji stanovanjskih kompleksov, ki bodo morali stanovalce obvestiti, kako bo potekala evakuacija. Na vrata vseh poslopij bodo morali pravočasno obesiti obvestilo o evakuaciji.

Na rdečem območju bo namreč veljala popolna evakuacija, po osmi uri zjutraj tam ne bo smel biti nihče - ne ljudje, ne vozila. Ta bo treba odstraniti pravočasno, je zapisano v odredbi, v kateri je tudi določeno, da v rdečo območje javna in druga prevozna sredstva ne bodo imela vstopa od 6.30 do preklica nevarnosti. V soboto zjutraj bodo na območju morale mirovati vse komercialne, industrijske in druge dejavnosti.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: