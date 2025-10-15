Zaradi bombe več kot tisoč evakuirancev

Še trije dnevi nas ločijo od dezaktivacije več kot 200 kilogramov težke ameriške letalske bombe na območju pristanišča, na katero so med gradbenimi deli naleteli sredi septembra. V soboto zjutraj bodo evakuirali približno tisoč ljudi z rdečega območja, ki sega 468 metrov od najdene bombe.

Svoje domove bodo morali zapusti stanovalci Trga Carlo Alberto, Drevoreda sv. Andreja, Drevoreda Gessi ter ulic Matteucci, Tedeschi, Picciola, Hermet, Murat in Tagliapietra. Domove bo treba zapustiti najkasneje do 7.45, že eno uro prej pa bodo začasno zatočišče odprli v bazenu Bianchi. To bo namenjeno tistim, ki nekaj ur ne bodo mogli preživeti drugje. Tisti, ki niso v stanju, da bi samostojno zapustili domove, naj pokličejo na telefonsko številko 040 6757683, in sicer med 8.30 in 12. uro in med 13.30 in 18. uro najkasneje do petka. Do tega dne (do 18. ure) je možno poslati tudi sporočilo na elektronski naslov protezionecivile@comune.trieste.it. To sporočajo z Občine Trst, ki je že stopila v stik z upravitelji stanovanjskih kompleksov, ki bodo morali stanovalce obvestiti, kako bo potekala evakuacija. Na vrata vseh poslopij bodo morali pravočasno obesiti obvestilo o evakuaciji.

Na rdečem območju bo namreč veljala popolna evakuacija, po osmi uri zjutraj tam ne bo smel biti nihče - ne ljudje, ne vozila. Ta bo treba odstraniti pravočasno, je zapisano v odredbi, v kateri je tudi določeno, da v rdečo območje javna in druga prevozna sredstva ne bodo imela vstopa od 6.30 do preklica nevarnosti. V soboto zjutraj bodo na območju morale mirovati vse komercialne, industrijske in druge dejavnosti.