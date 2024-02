Avtocestni predor med Padričami in Katinaro bo zaradi del zaprt jutri in pojutrišnjem. Jutri bo zaprt med 9. in 18. uro v smeri Benetk, pojutrišnjem bo z istim urnikom popolnoma zaprt v smeri Trsta. Vozniki bodo morali ubrati "staro" cesto, t.i. Camionale, v odseku med Padričami in Katinaro.