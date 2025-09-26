Zaradi ladje iz Izraela nova stavka pred tržaško luko

Po ponedeljkovih množičnih protestih v znak podpore palestinskemu narodu in humanitarni misiji Globalna flotilja Sumud se jutri v tržaškem pristanišču obeta nova splošna stavka. Nocoj jo je sklical neodvisni sindikat USB, potem ko je v tržaško luko priplula Ladja MSC Melani III. V Trst je prispela iz izraelskega pristanišča Ašdod, po postankih v Benetkah in Ravenni pa je namenjena v izraelsko Hajfo.

»To je nesprejemljivo dejanje, za katero morajo odgovarjati italijanska vlada, dežela, občina in tržaška pristaniška uprava. Trgovanje z genocidno državo Izrael se namreč nadaljuje. Ladjo MSC Melani III je treba odgnati!« so zapisali pri sindikatu USB in napovedali splošno stavko v tržaškem pristanišču, ki se bo začela v petek s prvo jutranjo izmeno ob 6. uri. Sindikat javnost vabi, naj od jutra sodeluje v protestu pred vhodom v pristanišče - »z Gazo v srcu«.