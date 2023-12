Zaradi manjše nesreče, ki se je pripetila okrog 12. ure, so v Ulici Giulia v smeri Trsta nastajali zastoji in je bil promet mestoma ustavljen. Trčila sta brez hujših posledic mestni avtobus in avtomobil, pri čemer na srečo ni bilo poškodovanih. Vozili pa sta ovirali promet. Na kraj so se takoj po nesreči odpravili lokalni policisti.