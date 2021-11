Na avtocestnem odseku med Sesljanom in Devinom, v smeri proti Tržiču, je prišlo do prometne nesreče. Prišlo je do trčenja med tremi tovornimi vozili. Nastal je zastoj vse do Fernetičev. Na kraj nesreče so se pripeljali prometna policija in gasilci, ki so sporočili, da se nihče ni poškodoval. Avtocestni odsek je trenutno zaprt.