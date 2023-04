Zaradi nesreče pri Grljanu težave v prometu

Pri Grljanu, natančneje pri križišču, kjer je mogoče z Obalne ceste zaviti proti proseškemu portiču, se je okrog 15. ure pripetila prometna nesreča. Iz neznanega vzroka sta trčila skuter, vozil ga je 42-letnik iz Vidma, in Volkswagen Passat, v katerem je bil par iz Avstrije, ki je ostal nepoškodovan. Na kraj nesreče so prihiteli karabinjerji in rešilec: zdravstveno osebje je oskrbelo skuterista, ki je pri padcu utrpel nekaj poškodb, z rešilcem so ga zatem odpeljali v katinarsko bolnišnico. Moški ni v življenjski nevarnosti, so sporočili karabinjerji, ki so preverjali potek nesreče, zaradi katere je prišlo tudi do težav v prometu.