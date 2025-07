Zaradi odstranitve podrtega drevesa zaprli Obalno cesto

Zaradi sinočne vremenske ujme so imeli gasilci na Tržaškem pa tudi v drugih krajih po deželi polne roke dela. Danes dopoldne so gasilci iz Trsta z avtolestvijo prihiteli na Obalno cesto, kjer je neurje polomilo večje drevo med Obalno cesto in cesto, ki iz Brojnice vodi v Križ. Da bi zavarovali območje, so morali prometnico začasn zapreti za promet. Gasilci so polomljene veje dosegli z avtolestvijo in jih odstranili z motorno žago. Obalno cesto so kasneje spet odprli za promet.

Včeraj ponoči je vremenska ujma sicer le oplazila center Trsta, veliko padavin so zabeležili na Krasu, predvsem v okolici Praprota in Šempolaja. Nalivi so napovedani tudi za danes zvečer oziroma v noči na jutrišnji dan. Civilna zaščita je od danes od 20. ure do jutri do 9. ure za celotno Furlanijo - Julijsko krajino razglasila rumeno opozorilo pred nevihtami.