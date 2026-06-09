Zaradi ograje na Trgu Libertà mestni svetniki prekinili sejo

Predstavitev proračunske uskaditve, vredne skoraj 200 milijonov evrov, se je na včerajšnji seji mestnega sveta zapletla že v uvodnih minutah. Čeprav je bilo na dnevnem redu več predlogov sklepov, se po štirih urah zasedanja vsebinska obravnava še ni začela. Odgovorni za mestne finance v mestni vladi Everest Bertoli je dokument predstavil samozavestno in poudaril, da gre za pomembno finančno dejanje leta. Po njegovih besedah bo uskladitev omogočila nadaljevanje programa, ki ga občinska uprava izvaja od oktobra 2021, ter zagotovila sredstva za številne načrtovane projekte.

Približno 16 milijonov evrov naj bi bilo namenjenih tekočim stroškom občine, 182 pa investicijam. Večina tega denarja naj bi prišlo iz javno-zasebnega partnerstva in preko deželnih transferjev. Tri milijone evrov bi po napovedih Občine Trst Dežela FJK morala nameniti postavitvi ograje okoli Trga Libertà, kjer prihaja do incidentov med migranti, ki se tam zadržujejo. In prav ta točka je povzročila zadrego, ki je sejo mestnega sveta prekinila za debelo uro.

Po Bertolijevi predstavitvi vsebine dokumenta je mestni svetnik Giovanni Barbo (Demokratska stranka) opozoril na domnevne nejasnosti glede financiranja načrtovane ograje. Po informacijah, ki jih je pridobil pri občinskih službah, za projekt ni bilo ne odobrenega financiranja ne vložene prošnje za pridobitev sredstev.

Sledilo je posvetovanje med odbornikom, uradniki in strokovnimi službami. Desetminutna prekinitev, namenjena preverjanju dokumentacije, se je raztegnila na debelo uro.