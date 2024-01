Zaradi pomanjkljive higiene zaprli restavracijo

Tržaški karabinjerji in karabinjerji oddelka NAS iz Vidma ter osebje zdravstvenega podjetja Asugi so v preteklih dneh v okviru vsedržavnega nadzora zdravstveno-higienskih razmer v trgovinah z živili, ki jih upravljajo tuji državljani, začasno zaprli restavracijo v Trstu, pri čemer so zasegli 50 kilogramov raznih prehrambenih izdelkov brez oznak o sledljivosti, v skupni vrednosti 750 evrov, in naložili globe za skupnih 4500 evrov. Ugotovili so, da so bile higienske razmere v lokalih, kjer so shranjevali oz. predelovali živila, skrajno pomanjkljive in prostori neprimerni. Zasegli so še 26 kilogramov mesnih izdelkov, vzorec svinjskega mesa pa so poslali na analizo, da bi preverili morebitno okuženost z afriško prašičjo kugo.