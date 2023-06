Zaradi poplav zaprisegli v Trstu

Pod žgočim opoldanskim soncem in pred ministrom za notranje zadeve Matteom Piantedosijem in prvim možem policije Vittoriom Pisanijem so včeraj na Velikem trgu zaprisegli novi policisti in policistke iz policijske akademije v Ceseni. Ti so zadnji del usposabljanja zaradi nedavnih poplav v Romanji, ki so poškodovale akademijo, opravili v Trstu. 220. generacija policistov, med katerimi je 224 moških in 80 žensk, je ob spodbudnih besedah ministra, ki se je v svojem nagovoru spomnil tudi ubitih dveh policistov Mattea Demenega in Pierluigija Rotte, v en glas zaprisegla, da bo pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjevala svoje naloge ter spoštovala človekove pravice in temeljne svoboščine.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.