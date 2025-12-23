Zaradi prodaje prostorov bodo ob sedež

Fotokrožek Fotovideo Trst 80 letos praznuje 45 let obstoja. A kaj, ko bi lahko edini slovenski fotografski krožek na Tržaškem ostal brez svojega sedeža v Ulici Montecchi.

Družba Dom, lastnica tretjega nadstropja stavbe nekdanje Ciril-Metodove šole, v kateri domuje tudi uredništvo Primorskega dnevnika, namreč prodaja prostore, v katerih so si člani društva uredili sedež. Stavbo prodaja nadstropje za nadstropjem, nekaj kupčij je že sklenila, druge še sklepa. Fotokrožek se je k Svetemu Jakobu preselil leta 2018. V tretjem nadstropju stavbe v Ulici Montecchi so dobili v uporabo sobici, v zameno so plačevali le stroške (voda, ogrevanje ...). V pogodbi pa piše, da mora društvo Fotovideo Trst 80 svoj sedež zapustiti, ko lastnik zahteva vrnitev sedeža. S prodajo tretjega nadstropja palače v Ulici Montecchi 6 bi lahko tako edini fotokrožek, ki v Trstu razpolaga z lastnim fotografskim studiem, ostal brez prostorov za svoje aktivnosti.

»Žal nam je, da mora fotokrožek stran. Stavba v Ulici Montecchi pa sodi v strateške prodaje Doma, namenjene kritju dolgov prejšnje uprave nepremičninske družbe,« je na vprašanje Primorskega dnevnika premočrtno odgovoril Igor Tomasetig, predsednik Družbe Dom. »Stavbo prodajamo, da ne bi bilo treba prodati sedežev še drugih društev, ki domujejo v naših nepremičninah.« Glede fotokrožka je Tomasetig dejal, da potekajo pogovori o njegovi vrnitvi v Ulico sv. Frančiška 20, a tokrat v podstrešne prostore stavbe.Ti pa so po mnenju predsednika Civardija neustrezni za društveno delovanje. Tam že domujejo taborniki Rodu modrega vala in Slovensko planinsko društvo Trst.