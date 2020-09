Zaradi referenduma bo marsikje odpadel pouk

Referendum, na katerem bodo volivci v nedeljo in ponedeljek odločali o številu parlamentarcev, prihaja ravno ob koncu prvega tedna pouka, potem ko so bile šole zaradi pandemije zaprte že od konca februarja. Zaradi tega bo pouk marsikje odpadel v ponedeljek in torek. Šole naj bi bile sicer zaprte od petka popoldne, ko bodo stekle priprave, ki bodo zaradi pandemije novega koronavirusa temeljitejše, tako kot zaključno čiščenje. Ponekod celo ugibajo, da bo pouka prosta tudi prihodnja sreda, če bo potrebno, uradnih sporočil zaenkrat sicer še ni.

Po objavi datuma referenduma so se pojavili pozivi, da bi, kjer je to mogoče, preprečili takojšnjo prekinitev pouka, in sicer z določitvijo alternativnih sedežev volišč. Na Tržaškem je to uspelo zgoniški občinski upravi: volišče je iz osnovne šole 1. maj 1945 preselila v telovadnico, tako da bo pouk v ponedeljek in torek potekal nemoteno (preostali dve volišči sta v nekdanji šoli v Saležu in v prostorih Kulturnega doma pri Briščikih). »Zdelo se nam je primerno, da malčki ne bi že spet nastradali, zato smo se odločili za alternativno lokacijo,« potrjuje županja Monica Hrovatin.

O sedežih volišč v posameznih občinah so spregovorili tudi župani Tanja Kosmina, Sandy Klun, Daniela Pallotta in Laura Marzi.