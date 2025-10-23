Zaradi slabega vremena nocoj odpadeta prireditvi v Nabrežini in Trebčah ter baklada v Šempolaju

Zaradi pričakovanega slabega vremena nocoj odpadejo dogodki oz. prireditve v Nabrežini, Trebčah in (delno) v Šempolaju. Ogled filma Trieste racconta Basaglia, ki ga prireja SKD Igo Gruden, so preložili na jutrišnji večer (petek), ob 20.30. Sledi pogovor z režiserko Eriko Rossi in kuratorko festivala Milo Lazić.

Filozofsko-kulturni pogovor z Jernejem Ščekom z naslovom »Živa tradicija ali kako danes mačke fucajo?« v Hiški u’d Ljenčkice v Trebčah, pa je Slovensko kulturno društvo Primorec preneslo na prihodnjo sredo in bo na sporedu ob 20. uri. V primeru visokega števila udeležencev bo potekal v Ljudskem domu.

V Šempolaju bo nocoj odpadla baklada, so sporočili organizatorji. Ob 19. uri bodo v Štalci na sporedu nastop otroškega pevskega zbora in glasbene skupine Vigred, nagrajevanje likovnega natečaja in razstava risb, pri čemer bo nabirka prispevkov za združenje Hospice Pineta, ki jo bodo ob zaključku večera izročili predstavnikom te ustanove.