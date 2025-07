Danes zjutraj so morale pristojne oblasti zaradi pogrezanja cestišča zapreti Ulico Saltuari v smeri Ulice Stock. Ulica ostaja sicer prevozna za udeležence v prometu, ki so iz Rojana namenjeni proti Ulici Udine oziroma na Greto. Promet v smeri Rojana pa je preusmerjen po Ulici Barbariga in rojanskem trgu. Delavci so na licu mesta, zaenkrat pa ni znano, kdaj bo Ulica Saltuari spet prevozna v obe smeri.