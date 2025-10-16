Zaradi zamud dvajset stanovanj manj

V Ulici Tintoretto pri Svetem Ivanu, na hišnih številkah 3 in 5, bi morala družba za neprofitno gradnjo Ater urediti 60 novih stanovanj. Vodenje projekta ji je poverila Občina Trst, za ureditev nepremičnin je iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost (NOO)tudi prejela 14,8 milijona evrov.

A kaj, ko je prišlo do zamud pri delih, ki bi se morala končati konec letošnjega leta. Posledično je umanjkalo tudi 2,5 milijona evrov iz sklada za okrevanje in odpornost. »Na prvi pogled je to le manjši delež prispevka. V resnici pa bo zmanjkalo denarja za ureditev 20 od 60 neprofitnih stanovanj,« je na včerajšnjem srečanju z mediji pojasnil tržaški občinski svetnik liste Zdaj Trst Riccardo Laterza. S kolegi iz rajonskega sveta za Sveti Ivan in občinskim svetnikom Demokratske stranke Luco Salvatijem je predstavil še cel kup nepravilnosti in zamud v zvezi z javnimi gradnjami pri Svetem Ivanu, ki sodijo v večji infrastrukturni projekt Pinqua. Slednjega so zagnali marca leta 2023 med kampanjo za deželne volitve, Sv. Ivan je takrat obiskal italijanski minister za infrastrukturo Matteo Salvini.

Med najbolj problematične infrastrukturne projekte so sogovorniki uvrstili ureditev desetih stanovanj v velikosti 52 kvadratnih metrov v Ulici Pier della Francesca. Projekt je vreden skoraj 1,8 milijona evrov, gradbeni oder že stoji, delavcev pa od nikoder. Potem je tu stavba ob slovenski večstopenjski šoli Vladimirja Bartola, kjer je bila nekoč stara svetoivanska šola – tam nastaja Dom društev. Stavba, v kateri bodo domovala lokalna društva, je bila potrebna temeljite prenove, ki bo Občino Trst stala skoraj tri milijone. Občina pa se pri razpisu, tako Zdaj Trst, sploh ni posvetovala z društvi, ki bodo v objektu domovala.