Zaradi zaprtja padriškega predora nastale dolge vrste

Vzdrževalna dela v padriškem predoru že povzročajo preglavice. Zaprtje vozišča v smeri proti Trstu, ki je bilo na začetku napovedano za 9. uro, so morali zaradi dolgih vrst pri križišču med Cesto za Bazovico in nekdanjo Trbiško cesto (t. i. križišče na H) preložiti za poldrugo uro. Vozniki, ki so se spuščali iz Bazovice, so bili namreč dobesedno ujeti v prometu.

Promet v času poteka del preusmerjajo na obvoz po nekdanji Trbiški cesti. Pri družbi Anas so ob napovedi del že domnevali, da bi lahko zaradi zaprtja predora prišlo do težav. Po njem se namreč s Krasa in avtoceste A4 vozi zelo veliko ljudi, namenjenih v Trst in Koper. Padriški predor, če bo vse steklo po načrtih, naj bi spet odprli v petek ob 16. uri. Nato pa bo ponovno zaprt prihodnji teden od ponedeljka do petka, torej od 8. do 12. septembra.