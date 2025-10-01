Sreda, 01 oktober 2025
Zasačili pet pijanih voznikov

Karabinjerji poudarjajo, da na Tržaškem na tem področju še vedno beležijo številne kršitve

Tržaška |
1. okt. 2025 | 13:40
    Nočna kontrola karabinjerjev (FOTODAMJ@N)
Karabinjerji so pretekli konec tedna na različnih koncih Trsta zasačili kar pet voznikov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Naleteli pa so tudi na moškega, ki je v avtomobilu skrival manjšo količino marihuane in se ni hotel testirati, da bi ugotovili morebitno prisotnost prepovedanih drog.

Decembra lani so v Italiji stopila v veljavo strožja pravila glede uživanja alkoholnih pijač. Nov zakon je med drugim znižal dovoljene meje alkohola v krvi za določene kategorije voznikov in uvedel strožje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola. Na Tržaškem pa še vedno beležijo številne kršitve na tem področju, so danes v sporočilu za medije poudarili tržaški karabinjerji.

