Zasačili pet pijanih voznikov

Karabinjerji so pretekli konec tedna na različnih koncih Trsta zasačili kar pet voznikov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Naleteli pa so tudi na moškega, ki je v avtomobilu skrival manjšo količino marihuane in se ni hotel testirati, da bi ugotovili morebitno prisotnost prepovedanih drog.

Decembra lani so v Italiji stopila v veljavo strožja pravila glede uživanja alkoholnih pijač. Nov zakon je med drugim znižal dovoljene meje alkohola v krvi za določene kategorije voznikov in uvedel strožje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola. Na Tržaškem pa še vedno beležijo številne kršitve na tem področju, so danes v sporočilu za medije poudarili tržaški karabinjerji.