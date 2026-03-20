Pripadniki tržaške obalne straže so v akciji, ki so jo koordinirali inšpektorji za ribištvo, zasegli 1800 kilogramov še živih morskih ježkov in naložili globo 1500 evrov.

Do posredovanja je prišlo po dolgotrajni in temeljiti obveščevalni dejavnosti na terenu, med katero so izsledili in opazovali sumljivo dogajanje v bližini Vileša. Tam so ustavili kombi hladilnik, ki je pripeljal iz Hrvaške. V njem so odkrili večji tovor morskih ježkov, namenjen na jug Italije, brez obvezne dokumentacije o sledljivosti. Slednja zagotavlja varnost hrane in varstvo končnih uporabnikov. Na trgu bi bil tovor donesel več kot 50.000 evrov nezakonitega zaslužka.

Kršitelju so naložili globo, morske ježke so zasegli in jih vrnili v morje.