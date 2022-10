Tržaški finančni policisti so v okviru obmejnih kontrol skupno zasegli 70 ton lesnih peletov. Gre za tri različne tovore, ki so prispeli v Italijo iz vzhodnoevropskih držav. Pri dveh so ugotovili pomanjkljive varnostne oznake. Na vrečah ni bilo vseh obveznih informacij, ki jih predvideva zakon. V 3000 vrečah, pripravljenih za prodajo, je bilo 45 tisoč kilogramov peletov. Omenjene oznake so včasih namenoma izpuščene, zato da ni mogoče izslediti izvor izdelkov, opozarjajo finančni policisti.

Pri tretjem tovoru pa je šlo za neupravičeno uporabo oz. za zlorabo mednarodne oznake ENplus, ki sicer jamči za kakovost peletov in za njihovo okoljsko ustreznost. V tem primeru je šlo za tovor, težak 23.760 kilogramov.

Finančni policisti so vse tri tovore lesnih peletov zasegli, kršitelje pa so ovadili.