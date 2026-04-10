Zasegli več kot 2200 nevarnih igrač in drugih izdelkov

Lokalni policisti so v preteklih dneh v tržaških trgovinah zasegli več kot 2200 igrač in drugih izdelkov, neskladnih z italijansko in evropsko zakonodajo o varnosti. Posebno pozornost so namenili izdelkom za najmlajše.

Pri 205 igračah so ugotovili, da so brez obvezne evropske oznake »CE« in brez navodil v italijanščini. Gre tudi za igrače, namenjene otrokom pod tretjim letom starosti, ki bi lahko vsebovale nevarne snovi in neprimerna barvila, so sporočili.

Zasegli so med drugim 36 posodic s tekočino za izdelovanje milnih mehurčkov, na katerih sploh ni bilo oznake, kar bi lahko bilo usodno, če bi jo otrok morebiti zaužil ali če bi na koži sprožila alergično reakcijo, opozarjajo.

Lokalni policisti so zasegli tudi 712 kosov bižuterije, na katerih ni bilo informacij za uporabnike o njihovi sestavi, kar bi lahko denimo ogrožalo zdravje v primeru alergij. Zaradi pomanjkanja obveznih varnostnih informacij in oznak so nazadnje zasegli še 691 malih litijskih in drugih baterij, ki lahko, če niso kvalitetne, izločajo nevarne snovi in so potencialno nevarne za manjše otroke, ki bi jih lahko zaužili.