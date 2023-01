Zasegli več kot 40 kilogramov orad

Pristaniška kapitanija je skupaj s karabinjerji iz Milj včeraj prestregla ladjo, ki je lovila ribe pri pomolih Siota. S preiskavo v skupni akciji je organom pregona uspelo najti odgovorne. Zasegli so približno 40 kilogramov orad in 500 metrov ribiških mrež ter odgovornim naprtili denarno kazen v višini 2000 evrov.

Ker sta pristaniška kapitanija in karabinjerji ukrepali pravočasno, jima je uspelo preprečiti, da bi ribe, ki so bile ulovljene nelegalno, prišle na trg in so tako obvarovali potrošnike pred ilegalnim ribolovom.