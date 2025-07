Zavarovalnica Genertel se je vrnila v Rojan

Zgodovina, inovacija in dobro počutje. Vse to je združeno v prenovljenih prostorih nekdanje destilarne Stock v Rojanu, kjer je (ponovno) zaživela zavarovalnica Genertel, ki jo vodi skupina Generali. Nove prostore so uradno odprli danes dopoldne, na predstavitvi pa so poudarili, da nov sedež v Rojanu pomeni tudi nadaljevanje urbane regeneracije območja, ki bo krajanom prinesla boljše pogoje za bivanje. Na notranjem dvorišču, ki se nahaja tik pred vhodom v zavarovalniško stavbo, so nosilci projekta prenove poskrbeli za celovito obnovo talnih površin, na katere so posadili drevesa in namestili lično urbano opremo. V stavbi pa so v starem blišču zasijali stopnišče, opeka, ograja, freske na stropu in vitraži na steklu.