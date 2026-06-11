Zaživel bo praznik literature Bloomsday, posvečen Jamesu Joyceu

Sredi junija bodo številna evropska mesta znova obeležila Bloomsday, praznik literature, posvečen irskemu pisatelju Jamesu Joyceu in njegovemu legendarnemu romanu Ulikses. Med Dublinom, Ljubljano in drugimi kraji, ki jih je zaznamovalo Joyceovo življenje in ustvarjanje, ima posebno mesto Trst. Prav tu je avtor preživel pomembno ustvarjalno obdobje, zato se bo od sobote do torka tu odvila že 17. izvedba festivala Bloomsday Trieste. Ta bo potekala v muzejih LETS in Sartorio, v gledališču Rossetti, kavarni San Marco in še na nekaterih manjših lokacijah.

Program letošnje izdaje so predstavili včeraj v muzeju LETS. Tržaški občinski odbornik za izobraževanje Maurizio De Blasio je poudaril, da Bloomsday ni le poklon velikemu pisatelju, temveč tudi priložnost za medgeneracijski prenos kulturne dediščine. Poseben pomen ima letos mednarodna razsežnost dogodka. Na včerajšnji predstavitvi programa je bila prisotna generalna konzulka Irske v Milanu Marie Sheehy, kar simbolizira tesno vez med Trstom in Dublinom ter med Italijo in Irsko.

Program je predstavil Riccardo Cepach, ki je poudaril, da letošnja izdaja festivala navdih črpa iz poglavja Nestor, druge epizode romana Ulikses, ki odpira teme zgodovine, spomina, izobraževanja, identitet ter odnosa med preteklostjo in prihodnostjo. Na teh izhodiščih temelji raznolik program, ki povezuje književnost, gledališče, likovno umetnost, glasbo, film, izobraževalne dejavnosti in kulinarična doživetja, je razložil Cepach.

Med osrednjimi dogodki bodo tri pomembne likovne razstave, ki Joyceov svet interpretirajo skozi sodobne umetniške pristope. Predstavljena bodo dela Paola Pascutta, avtorja letošnje osrednje podobe festivala, grafični roman Ulikses avtorja Alexandrosa Karavasa ter skupinska razstava umetniškega kolektiva Gruppo 78, posvečena dialogu med različnimi umetniškimi generacijami.

Literarni sprehodi

V program se vračajo tudi priljubljeni literarni sprehodi po Trstu, namenjeni domačinom, obiskovalcem in turistom. Udeleženci bodo lahko ob vodenih ogledih in obiskih Joyceovega muzeja odkrivali mesta, povezana z irskim pisateljem, ter spoznavali bogato kulturno zgodovino Trsta. Festival bo ponudil še gledališke predstave, koncerte, pogovore z avtorji, predstavitve knjižnih novosti, delavnice za otroke in odrasle, filmske projekcije ter kulinarična srečanja. Ta bodo potekala v kavarni San Marco in v bistrojih Mimì e Cocotte ter Madreperla Bistrot.

Festival Bloomsday v Trstu organizirata Občina Trst z muzejem LETS in Univerza v Trstu pod umetniškim vodstvom Riccarda Cepacha in znanstvenim vodstvom Laure Pelaschiar. Pred muzejem LETS na Trgu Hortis bo od jutri do torka stala informacijska točka, na kateri bodo mimoidoči lahko prevzeli informativno gradivo, ki ga sestavljajo brošura, razglednice, kazala za knjige. Tu bo poleg tega mogoče kupiti tudi majice in platnene vrečke s podobami, ki jih je za letošnjo izdajo festivala prispeval Paolo Pascutto.