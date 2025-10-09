Zaživelo Naselje Barcolana

Dark Theme

Jadralni praznik je z odprtjem Naselja Barcolana na nabrežju stopil v živo. Od danes naprej se lahko obiskovalci sprehajajo med stojnicami z gastronomsko ponudbo, s športnimi izdelki ter s turističnimi in gledališkimi paketi, ponudba pa obsega še veliko več. Večplasten petdnevni sejem, na katerem je skupno več kot 200 razstavljavcev, je postavljen tudi na Velikem trgu, kjer so pokroviteljske stojnice odprli že v soboto, in na Borznem trgu, kjer se predstavljajo različne sile javnega reda.

Prvi obiskovalci so naselje obiskali že danes, največji obisk pa pričakujejo ta vikend, ko bo na morju pred obalo tudi največ jadrnic. Novost letošnjega naselja je, da stojnic z gastronomsko ponudbo ni več ob kanalu. V preteklih letih se je tam širil dim in različne vonjave, ki so motile tamkajšnje stanovalce. Prav zaradi kritik, ki so jih bili deležni organizatorji, so se letos odločili, da bistveno omejijo število stojnic s kulinarično ponudbo. Na nabrežju je tako mogoče okušati »ameriške« dobrote na žaru, piti spritz aperol in jesti sendviče. Poleg tega je mogoče spoznavati tudi turistične znamenitosti Slovenije, hrvaškega Labina, s svojo stojnico pa se predstavlja tudi slovenski šport v Italiji.

