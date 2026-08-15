V priljubljenih kopališčih pogrešajo naravno senco dreves

Miljska obala se je v zadnjem desetletju temeljito spremenila. Med Nabrežjem Venezia in plažo Boa Beach so občina in zasebni investitorji z obsežnimi infrastrukturnimi deli uredili več obmorskih predelov, ki so danes izjemno priljubljeni in dobro obiskani. Nekoč je bilo kopanje marsikje ob Cesti za Lazaret prepovedano zaradi onesnaženih tal. Poleg »pomola na T«, območja Na Punti in drugih manjših platform je obalo varoval le nizek zid. Danes je na voljo več javnih in brezplačnih kopališč s parkiriščem in osnovnimi storitvami. Odpravili smo se na sprehod med kopalce.

Na cesti za Lazaret so leta 2021, tam, kjer je pri naselju Boa nekoč stalo onesnaženo območje, predali namenu nasip Acquario in z njim plažo, ki so jo kmalu zatem prekrstili v Boa Beach. Večinoma betonska površina, ki jo tu pa tam popestri kakšna zelenica s travo in grmičevjem, je v poletnih mesecih pravi kraj za oddih pri morju, kopanje in igranje odbojke na mivki. Že na prvi pogled pa je opaziti pomanjkanje naravne sence dreves. »Bilo bi veliko bolj prijetno, če bi posadili nekaj dreves,« je povedal kopalec, »kljub temu se raje kopam na tem koncu kot na primer v Barkovljah, kjer je preveč ljudi in premalo prostora, zlasti za parkiranje.«

S prijateljico iz Ferrare je za mizo kavarne ob morju v ponedeljek sedela priletna gospa Norris. V dopoldanskih urah se radi kratkočasita z igrami s kartami. »Odkar so prenovili območje, zelo rada prihajam sem,« je zaupala. Natakarji pa so dodali, da se do tja pripelje tudi marsikateri turist, čeprav je velika večina kopalcev Miljčanov in Tržačanov.

Z visoke skale nadzoruje dogajanje Ivan Lob, reševalec iz vode iz Tolmeča, ki za zadrugo Fisa skrbi za varnost na plaži. »Večjih težav letos še ni bilo. Še nikogar nisem reševal iz vode, dve osebi pa sta se poškodovali, ko sta skočili med skalami v vodo.« Spomnil je, da je skakanje v vodo marsikje prepovedano. Dostop do morja je urejen z udobnimi stopnicami in na več mestih so označena pravila, ki bi se jih morali kopalci držati. »V dopoldanskih urah obiščejo plažo starejši in družine,« je še dodal, »popoldne in pod večer pa mladi. V številnih poletnih centrih se odločijo za izlet na miljsko plažo.« Na Boa Beach je tako opaziti kopalce vseh starosti. Med najstarejšimi, ki jih je v ponedeljek srečala ekipa Primorskega dnevnika, je bil 88-letni Francesco. Kapitan dolge plovbe se v poletnih mesecih vsak dan pripelje iz Trsta, da svoj dopoldan preživi na ležalniku in v vodi.