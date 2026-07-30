Zbili so ga v Barkovljah, bori se za življenje

V Miramarskem drevoredu v Barkovljah je prišlo v noči na četrtek do hude prometne nesreče, v kateri jo je skupil 19-letni pešec. Med prečkanjem ceste pri hišni številki 181, nedaleč od križišča s Kontovelsko rebrijo ga je zbil kombi. Trk je bil silovit, ponesrečenec je pristal na asfaltu kakih dvajset metrov dlje.

Na kraj so prihiteli tržaški lokalni policisti in reševalci službe 118 z reševalnim avtomobilom ter avtomobilom z urgentnim zdravnikom. Stabilizirali so ga in intubirali ter odpeljali v katinarsko bolnišnico. NJegovo zdravstveno stanje je resno, ponesrečenec se bori za življenje.