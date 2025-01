Zbirali bodo sredstva za poškodovani spomenik

Tudi vodstvo Združenja slovenskih športnih društev v Italiji je zelo prizadela novica, da je burja poškodovala spomenik štirim bazoviškim junakom na gmajni pod Kokošjo. Pred dobrim tednom dni je namreč, kot znano, ena od ceder, ki je rasla ob spomeniku, zgrmela nanj in ga razklala na tri kose.

»Vsa naša slovenska narodna skupnost v Italiji stoji pred odgovorno nalogo, da prizadeto razdejanje popravi in da se na ruševinah sedanjega obeležja oblikuje tak spomenik, ki bo vsem nam v ponos ob letošnji petindevetdesetletnici ustrelitve junakov na bazovski gmajni,« je zapisal predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. »To smo dolžni štirim žrtvam, pa tudi vsem našim mladim, katerim od vedno dajemo kot svetel zgled prav bazoviške junake, ki predstavljajo za vse nas, ne glede na ideološko pripadnost in prepričanje, simbol neomajnega verovanja v naš slovenski obstoj na tej zemlji.«

Na seji izvršnega odbora ZSŠDI so zato sklenili, da sprožijo nabiralno akcijo, s katero bi prispevali svoj delež k obnovi spomenika. »Obračamo se na vso našo javnost, na posameznike in kolektive, da pristopijo k akciji. S skupnimi močmi bomo povrnili častno spominsko mesto prav tistim, ki so zaorali globoko brazdo, na kateri smo lahko Slovenci v Italiji zrasli v tisto, kar smo: utrjena in ustvarjalna narodnostna skupnost, ki v deželi FJK uspešno ustvarja naš skupni vsakdan.«

Skladu za obnovo spomenika so dali ime Za naše junake, v kratkem bodo sporočili številko računa pri Zadružni kraški banki Trst-Gorica. Zbrana sredstva bodo izročili Odboru za proslavo bazoviških junakov, preko medijev pa obveščali o poteku nabiralne akcije.