Salman Rushdie je prvi pordenonski Ambasador svobode

Prvi Ambasador svobode je Salman Rushdie. Britansko-ameriški pisatelj indijskih korenin je sinoči na slovesnosti v pordenonskem gledališču Verdi prejel odlikovanje Ambassador of Freedom, ki so ga letos uvedli organizatorji Praznika knjige in svobode - Pordenonelegge. V utemeljitvi je med drugim podčrtano, da gre Rushdieju odličje, ker »iz besede ni ustvaril samo poklica, ampak dejanje poguma ... Njegov opus je prekoračil meje, veroizpovedi in strahove ter nas opominjal, da je književnost najbolj radikalen prostor svobode, tisti, v katerem se lahko vse pove, vse si lahko domišljaš, vse lahko daš v razpravo.« Za Fundacijo Pordenonelegge je Rushdie simbol boja proti vsaki obliki cenzure, fanatizma in obskurantizma. S svojim življenjem je dokazal, da svoboda ni abstrakten pojem, temveč jo je treba vsakodnevno udejanjati.

Kot je že na srečanju z novinarji povedal predsednik Fundacije Pordenonelegge Michelangelo Agrusti, gre za zelo premišljeno potezo. Na letošnji izvedbi bodo odlikovali tri osebnosti: ob Rushdieju še Vero Politkovsko, hčerko umorjene novinarke Ane, in na sklepni nedeljski prireditvi predsednika države Sergia Mattarello. S to gesto, tako Agrusti, želimo podčrtati pomen delovanja odlikovanih osebnosti, ki so se vseskozi borile za pravico svobodnega izražanja in v splošnem za človečanske pravice. Pordenonelegge ni »knjižni sejem kot drugi v Italiji«, je zagovarjal usmeritev organizatorjev pordenonskega dogajanja Agrusti, ampak želi biti v širšem okviru branitelj pravice do svobode besede, pri čemer literatura oziroma knjige igrajo nenadomestljivo vlogo. Pred včerajšnjim večernim dogodkom so na Trgu 20. septembra uradno odprli letošnji Praznik knjige in svobode.