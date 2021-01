Zbliževalnika kmalu v domovih v Sežani in Dutovljah

Zaključila se je akcija zbiranja sredstev za Zbliževalnik, ki jo je organizirala neformalna skupina Premik. Za postavitev Zbliževalnika, ki bi stanovalcem Doma upokojencev Sežana omogočil stik z bližnjimi, so zbrali 1325 evrov. Dobrodelna akcija s sloganom »Za dobrodelnost ni nikoli prepozno« se je začela 19. decembra 2020.

Kaj pa je sploh Zbliževalnik? To je prosojna pregrada, ki v času epidemije covid-19 ogroženim skupinam omogoča varen klepet z bližnjimi. Z zbranim denarjem bodo postavili dva Zbliževalnika. Oba (z montažo in dostavo) staneta 1100 evrov. Enega bodo namenili Domu upokojencev Sežana, drugega pa Domu na Krasu iz Dutovelj. Oba sta že izdelana in bosta v dogovoru z zavodoma na lokacije nameščena predvidoma konec januarja. Preostanek zbranih sredstev v višini 225 EUR bo skupina Premik namenila Domu upokojencev Sežana, saj so donatorji sredstva prvenstveno prispevali za to ustanovo.