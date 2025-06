Zbor Rdeča zvezda praznoval osemdeset plodnih let

V večernem mraku je v soboto na dvorišču osnovne šole Lojzeta Kokoravca Gorazda v Saležu zaživel slovesen in obenem prisrčen večer ob 80-letnici Mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda, ki deluje v okviru istoimenskega društva. Večer so sooblikovali gostje iz Bazovice, Križa, Potrne, Hrpelj in Atrija v Abrucih.

»Strniti 80 let delovanja sploh ni lahko,« je številno publiko nagovorila predsednica društva Katrin Štoka, »zbor je v društvu stalnica, deloval je tudi v težkih trenutkih, ko bi društvo brez njega tvegalo izumrtje.« Zbor je prvič začel delovati že leta 1914. Po desetih letih pa je moral med fašističnim zatiranjem umolkniti. Po osvoboditvi so se glasovi leta 1945 ponovno združili in neprekinjeno peli do danes. V duhu sodelovanja so se večkrat povezali z drugimi sestavi na Tržaškem, na primer leta 2001 z devinskim mladinskim zborom, po pandemiji pa z MePZ Lipa iz Bazovice s katerim so izpeljali več projektov.

Saleški pevci so se v osmih desetletjih predstavili v različnih sestavih na številnih domačih in tujih odrih v Italiji, Sloveniji, Rusiji, na Češkem in drugje, se pomerili na tekmovanjih (nazadnje so leta 2019 prejeli srebrno priznanje na deželnem tekmovanju Corovivo) in izdali zgoščenko Naše stezice. Prizadevajo si za širjenje slovenske zborovske zakladnice in se pod vodstvom Rada Miliča radi odzovejo na najrazličnejše izzive. Repertoar zbora je obsežen in vključuje slovensko ljudsko, avtorsko, sakralno in drugo glasbo tudi s spremljavo.